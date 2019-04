Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Arbeitsgeräte gestohlen.

Lippe (ots)

Von einer Baustelle am "Westerholz" stahlen Unbekannte über das vergangene Wochenende hinweg Werkzeuge im Wert von zirka 6.000 Euro. Um an die Arbeitsgeräte zu gelangen, schlugen die Täter das Fenster der Tür eines Radladers ein und flexten einen Container auf. Sie entkamen mit einem Kernbohrer der Marke "Stihl" sowie mit einem Stampfer der Marke "Bomag". Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib der Werkzeuge richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Blomberg unter der Rufnummer 05235 / 96930.

