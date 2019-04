Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Zeugen nach Fahrradunfall gesucht.

Lippe (ots)

Am vergangenen Samstag (6. April 2019) wurde ein 54-jähriger Radfahrer bewusstlos auf der Köterbergstraße aufgefunden (wir berichteten bereits). Der Fahrer des E-Bikes, der keinen Schutzhelm trug, zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu. Es besteht immer noch Lebensgefahr. Ein Verkehrsteilnehmer fand den bewusstlosen Mann gegen 16:30 Uhr auf der Straße liegend vor. Für einen Zusammenstoß mit einem anderen Verkehrsteilnehmer gibt es keine Hinweise, so dass momentan von einem sogenannten Alleinunfall bzw. einem Sturz des Radfahrers ausgegangen wird. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. Insbesondere wird ein Ersthelfer als Zeuge gesucht, der zeitgleich mit dem bereits genannten Verkehrsteilnehmer an der Unfallstelle angekommen ist. Hierbei handelt es sich um einen Autofahrer. Dieser, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 zu melden.

