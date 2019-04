Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zigarettendieb geht in U-Haft.

Lippe (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 4:30 Uhr, erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei den Zeugenhinweis, dass ein Zigarettenautomat in der Gertrudenstraße soeben aufgebrochen worden sei. Auf der Anfahrt zum Tatort kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung die beiden männlichen Insassen eines VW Lupo. Diese Kontrolle stellte sich als Volltreffer heraus. In dem VW fanden die Beamten etliche Zigarettenschachteln sowie das Bargeld aus dem Zigarettenautomaten, der zuvor aufgebrochen wurde. Bei den beiden Tätern handelt es sich um einen 18-jährigen Albaner sowie um einen 36-jährigen griechischen Staatsangehörigen. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Das Täterfahrzeug wurde sichergestellt. In der Nacht zuvor (7. April) war in der "Breite Straße" ebenfalls ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Möglicherweise besteht hier ein Tatzusammenhang. Die Ermittlungen dazu laufen noch. Während ein Haftrichter den 36-Jährigen in Untersuchungshaft schickte, durfte der 18-Jährige das Polizeigewahrsam wieder verlassen.

