Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, gegen 13:55 Uhr, kontrollierten Beamte in der Straße Krim in Dötlingen, OT Aschenstedt, den Roller eines 69-jährigen Fahrzeugführers aus der Gemeinde Dötlingen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 69-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Dem Dötlinger wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell