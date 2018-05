POL-ST: Ochtrup, Sandsteinblöcke gestohlen

Ochtrup (ots) - Bei der Polizei ist heute (02.05.) der Diebstahl von Sandsteinblöcken angezeigt worden. Die Sandsteinblöcke, etwa 25 Quadratmeter, waren auf dem Marktplatz gelagert und für die Sanierung der historischen Wallanlagen vorgesehen. Nach Angaben des Geschädigten dürfte der Diebstahl in dem Zeitraum zwischen dem 16. März und dem 20. April 2018 erfolgt sein. Das Gewicht der Sandsteine liegt bei etwa zehn Tonnen. Der Abtransport dürfte daher mittels LKW erfolgt sein. Die Polizei sucht Zeugen, die am Marktplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder nähere Angaben zum Verbleib der Sandsteinblöcke machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

