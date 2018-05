POL-ST: Ibbenbüren, gefährliche Körperverletzung

Ibbenbüren (ots) - Am Maifeiertag ist die Polizei gegen 18.00 zu einem Einsatz am Steinmarderweg gerufen worden. An einer Teichanlage hielt sich eine größere Personengruppe auf. Mehrere junge Männer waren in Streit geraten und schlugen und traten aufeinander ein. Die Beamten stellten vor Ort die Personalien von insgesamt 26 Jugendlichen und jungen Erwachsen fest. Ein 20-Jähriger aus Mettingen wurde erheblich verletzt. Er musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Was Ursache für den Streit und die Auseinandersetzung war, ist nicht bekannt. Dies ist unter anderem nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

