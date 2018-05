POL-ST: Hörstel, versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Hörstel (ots) - Unbekannte Diebe haben am Samstagabend (28.04.) versucht in ein Wohnhaus am Rotdornweg einzubrechen. Die Bewohner hatten gegen 17.00 Uhr das Haus verlassen. Als sie gegen 23.00 Uhr Heim kehrten, stellten sie an der Eingangstür in Höhe des Schlosses frische Hebelspuren fest. Dem Täter war es nicht gelungen in das Haus einzudringen. Die Polizei hat die Tatspuren gesichert und sucht nach Zeugen, die zur fraglichen Zeit am Rotdornweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

