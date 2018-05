POL-ST: Neuenkirchen, Körperverletzung

Neuenkirchen (ots) - Offensichtlich zu viel Alkohol hatte ein 22jähriger junger Mann aus Rheine zu sich genommen, der am Dienstag (01.05.) eine Partyveranstaltung am Offlumer See anlässlich des 1.Mai Feiertages besucht hatte. Wie Zeugen, gegen 22.30 Uhr einer eingesetzten Streifenbesatzung der Polizei mitteilten, war der junge Rheinenser stark alkoholisiert über das Partygelände gelaufen und hatte anwesende junge Frauen beleidigt. Als eine der Frauen Hilfe von ihrem anwesenden Bruder bekam, wurde der Mann aus Rheine handgreiflich und schlug auf den Bruder ein. Im Zuge der sich aus den Handgreiflichkeiten entwickelnden gegenseitigen Körperverletzung wurde der aggressive Mann aus Rheine verletzt. Selbst eine hinzugezogene Rettungswagenbesatzung konnte den Mann nicht beruhigen. Mehrere Sanitäter mussten den Mann auf einer Behandlungsliege festhalten. Erst als seine Mutter erschien, konnte der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell