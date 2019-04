Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Sonneborn - Zusammenstoß von zwei PKW mit fünf Verletzten auf B1

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:45 h, kam es auf der B1 zwischen Barntrup und Sonneborn zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt 5 Verletzten. Zur Unfallzeit befuhr ein 21jähriger Mann aus Schieder mit seinem PKW Audi die B 1 von Barntrup in Richtung Hameln. In Höhe der Einfahrt zum Steinbruch auf der Grießemer Straße überholte er zwei verkehrsbedingt wartende Pkw und stieß im Gegenverkehr frontal mit dem entgegenkommenden Pkw BMW eines 22jährigen Mannes aus Nieheim zusammen. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Audi gegen den vorderen der beiden wartenden Pkw geschleudert. Der 22jährige Nieheimer wurde durch Zusammenstoß in seinem BMW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen. Die Beifahrerin des Nieheimers und der Fahrer des überholenden Audis wurden ebenfalls schwerverletzt und mittels Rettungswagen dem Klinikum in Bad Pyrmont zugeführt. Die Fahrerin des wartenden Pkw und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Hameln verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließende Aufräumarbeiten musste die B1 bis 21.15 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. EUR 50.000,-

