Cloppenburg - Navigationssystem aus Pkw entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 18. Juli 2019, 20.00 Uhr, bis Freitag, 19. Juli 2019, 07.30 Uhr, aus einem VW Tiguan, der an der Glockenblumenstraße unter einem Carport stand, ein Navigationsgerät. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Emstek - Pkw aufgebrochen

In der Zeit von Donnerstag, 18. Juli 2019, 23.15 Uhr, bis Freitag, 19. Juli 2019, 05.45 Uhr, brachen unbekannte Täter einen VW Passat auf, der im genannten Zeitraum an der Katharinenstraße geparkt war und entwendeten das fest installierte Navigationsgerät sowie eine Freisprecheinrichtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Cloppenburg - Fenster beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Freitag, 19. Juli 2019, das Fenster des Nebengebäudes vom Amtsgericht. Die Täter warfen offensichtlich den Schmutzfilter eines Kanaldeckels gegen das Fenster. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

