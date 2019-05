Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall auf der Loher Straße

Ennepetal (ots)

In der Freitagnacht um 22:29 Uhr bog eine 29-jährige Gevelsbergerin mit ihrem schwarzen Audi A3 von der Loher Straße in die Lindenstraße ab. Die Lichtzeichenanlage zeigte hierbei für sie grünes Licht. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß sie im Kreuzungsbereich mit dem grauen VW up! des entgegen kommenden 35-jährigen aus Hagen-Vorhalle frontal zusammen. Die Gevelsbergerin wurde leicht und der Hagener schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

