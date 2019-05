Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - rabiater Ladendieb

Hattingen (ots)

Am Freitag, 17.05.2019, 18:30h kam es in den Räumlichkeiten von Kaufland an der Großen Weilstraße zu einem Ladendiebstahl. Im weiteren Verlauf wehrte sich der Dieb massiv gegen seine Festnahme durch den Ladendetektiv. Durch die herbei gerufene Polizei konnte der Dieb fixiert und anschließend zur Polizeiwache verbracht werden. Er soll heute einem Richter vorgeführt werden.

