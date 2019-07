Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 18. Juli 2019 kam es gegen 09.00 Uhr auf der Kirchhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zum genannten Zeitpunkt die Kirchhofstraße in Richtung Eschstraße. Die Kreuzung ist in dem Bereich aufgrund von Baumaßnahmen gesperrt. Der Unbekannte wendete hier mit einem Lkw und beschädigte die Grundstücksmauer eines Pfarrbüros. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Brand eines Pkw

Am 18. Juli 2019 geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 23.05 Uhr auf dem Parkplatz des Kreishauses an der Eschstraße ein VW Golf in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg, welche mit drei Fahrzeugen und 15 Kameraden vor Ort war, konnte den Brand löschen und außerdem ein Übergreifen der Flammen auf zwei (links und rechts) daneben geparkte Autos verhindern. Ein angrenzend geparkter BMW 1er wurde jedoch durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Die genaue Schadenhöhe ist derzeit nicht bekannt, dürfte sich jedoch im fünfstelligen Eurobereich bewegen. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Cloppenburg - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 18. Juli 2019 befuhr ein 80-jähriger Cloppenburger gegen 13.00 Uhr mit seinem Volvo gegen 13.00 Uhr die Anemonenstraße in Cloppenburg und wollte von dort nach links auf die Löninger Straße abbiegen. Ein 47-jähriger Drantumer befuhr zeitgleich mit einem Audi die Löninger Straße aus Richtung Bundesstraße kommend. Der 80-Jährige übersah den Drantumer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde der 47-jährige leicht verletzt. Er wurde vorsorglich durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

