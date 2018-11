Northeim (ots) - NÖRTEN-HARDENBERG, An der Bünte (EiR)

So., 18.11. - Mi., 21.11.2018

Unbekannte Täter randalierten in der Zeit von Montag bis Mittwoch auf dem Sportplatz des SSV Nörten-Hardenberg. Hier warfen sie zwei am Spielfeldrand stehende, jeweils 4 m breite, Trainer-/Spielerkabinen um. Hierbei wurden die Verkleidungen der Rückwände erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000,-Euro. Evtl. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Nörten-Hardenberg, Tel. 05503/ 1004, in Verbindung zu setzen.

