POL-NOM: Unfall nach Missachten von Rotlicht

Einbeck (ots) - Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Grimsehlstr. / Barumstr., Donnerstag, 22. November 2018, 07.15 Uhr. Ein 22-jähirger Fahrzeugführer aus Einbeck befuhr mit seinem Audi Q5 die Grimsehlstr. in Richtung Volksen. An der Kreuzung Grimsehlstr. / Barumstr. missachtet der Fahrzeugführer das für ihn geltende Rotlicht und kollidierte dann auf der Kreuzung mit einem von links kommenden VW Polo, der von einem 40-jährigen Mann aus Einbeck geführt wurde. Durch den Zusammenstoß war der VW Polo nicht mehr fahrbereit. Insgesamt sind durch den Unfall Sachschäden in einer Höhe von ca. 13.000,- Euro entstanden.

