POL-NOM: Reifen zerstochen

Einbeck (ots) - Dassel -vo. Stadt Dassel, Burgstr., Dienstag, 20. November bis Mittwoch 21. November 2018. Ein 45-jähriger Fahrzeughalter aus Dassel parkte seinen Pkw VW Sharan in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Burgstr. Am Mittwoch, gegen 10.00 Uhr stellte der Geschädigte dann an seinem Pkw zwei zerstochene Reifen fest. Die Schadenshöhe ist mit ca. 200,-Euro angegeben.

