Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Kennzeichendiebstahl

Am 18. Juli 2019 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.45 Uhr das hintere amtliche Kennzeichen VEC-HM 168 eines Pkw Toyota, der im genannten Tatzeitraum an der Oderstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 18. Juli 2019 befuhr ein 30-jähriger Lohner gegen 17.40 Uhr mit seinem BMW die Dinklager Straße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 18. Juli 2019 befuhr ein 16-Jähriger aus Rieste gegen 09.55 Uhr mit seinem Mofa die Landesstraße 76 aus Richtung Vörden kommend in Richtung Neuenkirchen und wollte im weiteren Verlauf nach links in die Straße Hörster Wall abbiegen. Eine 63-Jährige aus Bramsche fuhr mit ihrem Mitsubishi Colt hinter dem 16-Jährigen und erkannte die Situation zu spät. Sie fuhr auf den Mofafahrer auf, der dabei leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Vechta - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 18. Juli 2019 befuhr eine 39-jährige Vechtaerin gegen 14.52 Uhr mit ihrem Renault aus bislang ungeklärter Ursache die Gegenfahrbahn des Visbeker Damms und kollidierte hier mit zwei entgegenkommenden Pkw. Zunächst stieß die 39-Jährige mit dem Renault eines 53-jährigen Vechtaers und anschließend mit dem Kia einer 55-jährigen Vechtaerin. Im weiteren Verlauf kam die 39-Jährige dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 39-Jährige und auch die 55-Jährige wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. Da der Verdacht entstand, die Unfallverursacherin könnte unter Einfluss berauschender Mittel/Medikamenten stehen, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell