Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Geldbeuteldiebstahl in Einkaufsmarkt (53-0207)

Römerberg (ots)

02.07.2019, 14:00 - 14:10 Uhr

Unbekannte/r Täter entwendete/n unbemerkt den Geldbeutel einer 53jährigen, während diese sich zum Einkauf in einem Lebensmitteldiscounter in Römerberg aufhielt. In dem schwarzen Kunstledergeldbeutel der Geschädigten befanden sich neben Ausweisdokumenten und EC-Karte ein 3stelliger Bargeldbetrag. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem/den Täter/n geben können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

