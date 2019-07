Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Maxdorf) -Trunkenheitsfahrt-

Bild-Infos

Download

Maxdorf (ots)

Am 02.07.2019, gegen 0.45 Uhr, fällt einer Streife auf der L527 von Maxdorf kommend in Fahrtrichtung Oggersheim ein Pkw Ford auf, welcher deutliche Schlangenlinien fährt. Bei der Kontrolle des 52-jährigen Fahrzeugführers aus Mutterstadt wird der Grund schnell klar. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von fast 2 Promille. Er wird mit zur Dienststelle genommen, dort werden Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt und es wird eine Blutentnahme angeordnet. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Stefan Heißler



Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell