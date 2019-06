Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 11-jährigem Mädchen in Zingst (Lks. VR)

Zingst (ots)

Seit dem 29.06.2019 17:00 Uhr wurde eine 11-jährige Urlauberin am Strand in Zingst vermisst. Die Polizei auf der Insel suchte das Mädchen mit zwei Fährtenhunden, einem Polizeihubschrauber und einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen. Hinweise durch aufmerksame Zeugen führten zum Auffinden der Gesuchten. Sie wurde wohlbehalten an ihre Eltern übergeben. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

