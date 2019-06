Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit Flucht und Trunkenheit

Neuss (ots)

Am Sonntag, den 30.06.2019 gegen 04:14 Uhr, befuhr eine stark alkoholisierte 25-jährige Frau aus Mönchengladbach mit ihrem Pkw ein Parkplatzgelände an der Xantener Straße in Neuss. Hierbei stieß sie gleich dreimal(!) mit ein und demselben geparkten Pkw zusammen. Hierdurch entstand ein erheblicher Sachschaden. Nachfolgend verließ sie den Parkplatz in ihrem Wagen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Fahrerin und Fahrzeug wurden durch die Polizei im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmßanhnmen kurz darauf auf einem Parkplatz im Stadtgebiet Düsseldorf angetroffen. Die 25-jährige musste sich einer Blutprobe unterziehen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. (Ro.)

