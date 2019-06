Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Polizist scheitert mit Betrugsmasche

Neuss-Grimlinghausen (ots)

Immer wieder werden Menschen Betrugsopfer am Telefon. Das Ziel der Betrüger: Geld oder persönliche Daten. Seien Sie vorsichtig bei Anfragen am Telefon, bei fremden Besuchern an der Haustür und auch bei ominösen Anschreiben per Mail oder per Brief.

Am Donnerstagabend (27.06.) erschien eine 61-jährige Frau auf der Polizeiwache in Neuss und berichtete, dass sie um 20:30 Uhr einen verdächtigen Anruf von einer unterdrückten Nummer erhalten habe. Der Anrufer, ein angeblicher Polizist namens König von der Polizei Neuss, berichtete von Einbrüchen in der Nachbarschaft und warnte davor, dass wahrscheinlich auch bei ihr eingebrochen werden würde. Der mit einer Schusswaffe bewaffnete Täter sei zwar festgenommen worden, aber es seien zwei weitere Täter flüchtig. Zudem hätte der Anrufer gezielt nach Bargeld, Gold und einem vorhandenen Tresor gefragt. Als die Frau den Anrufer konkreter zur Polizei befragte, legte dieser auf. Der Mann soll mit dunkler Stimme leicht gelispelt und Hochdeutsch gesprochen haben.

Der Fall zeigt, dass nahezu alle Altersgruppen Ziel der Betrüger werden. Deshalb werden wir nicht aufhören, vor Telefonbetrügern zu warnen. Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte einfach auflegen und keine Auskunft zu persönlichen Daten oder Vermögenswerten am Telefon preisgeben. Die Polizei würde sich niemals am Telefon nach dem Aufbewahrungsort von Wertsachen erkundigen. Betroffene sollten sich an die Polizei (02131 300-0) wenden und auch Rat bei Bekannten und Verwandten suchen.

