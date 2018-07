POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht Industriestraße- Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach (ots) - Industriestraße, 04.07.2018, 08:15- 14:10 Uhr : Der 31- jährige PKW-Fahrer parkte sein Fahrzeug am Mittwochmorgen am Fahrbahnrand in der Industriestraße, Höhe Hausnummer 37. Als er gegen Mittag an seinen PKW zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden im Fronbereich in einer Schadenshöhe von ca. 2000EUR fest. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich offenbar um einen weißen Kastenwagen mit grauer Plane handeln. Dieser habe vermutlich einen gelben Streifen an der Fahrzeugseite. Polizeilich noch nicht bekannte Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/8811-100 zu melden.

