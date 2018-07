POL-PDKH: Unfallflucht

Kirn, Kallenfelster Straße (ots) - Am 03.07.2018 gegen 14:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Rewe Parkplatz abgestellten PKW VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Kurz zuvor stellte der Besitzer fest, dass Unbekannte ihm auf dem Parkplatz zum Gymnasium in der Turnstraße die Frontscheibe beschädigt hatten. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Kirn 06752 1560 zu wenden.

