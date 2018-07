POL-PDKH: Wildunfall

Bruschied (ots) - Am 04.07.2018 gegen 05:40 Uhr erfasste ein 60-jähriger PKW Fahrer im Bereich der L182 zwischen Bruschied und Hahnenbach ein querendes Reh. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

