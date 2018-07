POL-PDKH: Möglicher Einbruchsdiebstahl in Bad Münster am Stein-Ebernburg

Bad Kreuznach (ots) - Am Mittwoch, den 04.07.2018, gegen 02:40 Uhr, meldete eine Anwohnerin des Amselwegs in Bad Münster am Stein - Ebernburg eine verdächtige Person, die laut der Zeugin versucht habe, durch eine Gartentür in den Garten des gegenüberliegenden Anwesens zu gelangen - jedoch aus noch nicht geklärten Gründen davon abgelassen habe. Anhand der Beschreibung konnte die männliche Person im Rahmen der Fahndung angetroffen und nach kurzer Flucht kontrolliert werden. Der Mann führte neben typischen Einbruchsutensilien auch mögliches Diebesgut mit sich. Dabei handelte es sich um einen Handstaubsauger. Da die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt sind, sucht die Polizei den möglichen Eigentümer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Kreuznach unter der Tel.: 0671-88110 entgegen.

