POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Radfahrer im Kreisverkehr- Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach (ots) - Bosenheimer Straße, 04.07.2018, 14:06 Uhr: Der 54- jährige PKW-Fahrer befuhr die Bosenheimer Straße stadtauswärts und fuhr in den Kreisverkehr in Höhe der B428 ein. Der 52- jährige Radfahrer befuhr ebenfalls den Kreisverkehr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, woraufhin der Radfahrer zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit, wohingegen am PKW offensichtlich kein Schaden entstand. Zur Klärung des Verkehrsunfalls werden polizeilich noch nicht bekannte Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/8811-100 zu melden.

