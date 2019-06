Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte - Landstraße 26 war zeitweise gesperrt

Meerbusch (ots)

Zwei Verletzte und hohen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (27.06.). Gegen 16:45 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau aus Meerbusch mit ihrem Ford die Straße "Westring" aus Richtung Kaarst kommend in Fahrtrichtung Meerbusch-Osterath. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet sie in einer langgezogenen Rechtskurve, in Höhe eines Wirtschaftsweges, auf die Gegenfahrbahn und touchierte den entgegenkommenden Suzuki Kleinwagen einer 38-jährigen Meerbuscherin.

Rettungskräfte brachten beide zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Landstraße 26 war zweitweise für die Unfallaufnahme gesperrt.

