Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Einbrüche in Kindertagesstätten beschäftigen die Polizei

Grevenbroich/Neuss/Kaarst (ots)

Am Donnerstagmorgen (27.06.) erhielt die Polizei Kenntnis von mehreren Einbrüchen in Kindergärten in Teilen des Rhein-Kreises Neuss.

Im Zeitraum von Mittwoch (26.06.), 18:30 Uhr, bis Donnerstag (27.06.), 07:10 Uhr, drangen Täter in eine städtische Kindertagesstätte an der St.-Clemens-Straße in Grevenbroich-Kapellen ein. Etwa zur gleichen Zeit stiegen Einbrecher in den Kindergarten der katholischen Kirchengemeinde an der Poststraße in Wevelinghoven ein.

Im Neusser Stadtteil Grefrath, an der Trockenpützstraße, traf es in der Nacht zum Donnerstag (27.06.), zwischen 19:00 Uhr und 06:45 Uhr, die Kindertageseinrichtung der Diakonie.

Auch Kaarst blieb nicht verschont. Am Robert-Bunsen-Weg hatten sich die Täter eine städtische Kita für ihre Zwecke ausgesucht. Die Tatzeit lag zwischen Mittwochabend (26.06.), 19:00 Uhr, und Donnerstagmorgen (27.06.), 06:50 Uhr.

In den betroffenen Einrichtungen durchsuchten die Einbrecher verschiedene Möbelstücke und erbeuteten neben etwas Bargeld, auch einen Beamer und ein Notebook.

Die Arbeitsweise in den geschilderten Fällen war nahezu identisch: Durch Aufhebeln einer Außentür schafften es die Diebe in die Räumlichkeiten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Spurenauswertung dauert an.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben über verdächtige Personen oder Fahrzeuge machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

