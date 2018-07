POL-NOM: Farbschmiererei

Osterode (ots) - Gittelde, Am Bahnhof, 05.07.18, 16.00 Uhr - 06.07.18, 06.30 Uhr

GITTELDE (US) Am Freitag stellte die Samtgemeinde Bad Grund fest, dass unbekannte Täter in der Nacht v. Donnerstag auf Freitag eine Wand vom Gebäude der Gemeinde mit Farbe besprüht hatten. Der Schaden beläuft sich auf 150,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Grund unter der Tel. 05327/1421 entgegen.

