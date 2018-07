POL-NOM: Einbruch in Sporthalle

Osterode (ots) - Bad Grund, 04.07.18, 18.00 Uhr - 05.07.18, 09.00 Uhr

BAD GRUND (US) Im Tatzeitraum v. 04.07.18, 18.00 Uhr - 05.07.18, 09.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Sporthalle in Bad Grund ein. Die Täter hebelten eine Notfalltür auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Ob ein Entwendungsschaden vorliegt, konnte nach ersten Ermittlungen noch nicht gesagt werden. Geschädigt wurde die Gemeinde Bad Grund. Hinweise nimmt die Polizei Bad Grund unter der Tel. 05327/1421 entgegen.

