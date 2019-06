Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aggressiver Mann pöbelt in Straßenbahnlinie

Neuss (ots)

Am Donnerstagmorgen (27.06.), gegen 08:30 Uhr, informierte ein Straßenbahnfahrer die Polizei, weil ein bis dato unbekannter Mann in der Bahn lautstark Fahrgäste anpöbele und dabei mit einer Bierdose und einem messerähnlichen Gegenstand hantiert haben soll.

Ordnungshüter konnten den Verdächtigen an der Düsseldorfer Straße, Haltestelle "Blücherstraße", in der Bahn zur Rede stellen. Die Beamten nahmen den aggressiven 52-Jährigen, der ein handelsübliches Küchenmesser in der Hand hielt, in Gewahrsam. Nach Identitätsfeststellung wurde er entlassen. Es liegen bislang keine konkreten Hinweise auf ein strafrechtliches Verhalten vor.

