Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuer mit starker Rauchentwicklung in Bonn-Bad Godesberg

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Bonn-Bad Godesberg, Villichgasse; 22.05.2019 21:20 Uhr

Am Mittwochabend wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Gebäudebrand in den Stadtteil Alt-Godesberg, in den Bereich der City Terrassen alarmiert. Die ausgedehnte Gebäudestruktur erforderte in der Erstphase des Einsatzes eine umfangreiche Erkundung durch die Einsatzkräfte, die durch die vor Ort befindlichen Hausmeister unterstützt wurde. Im 2. Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Villichgasse konnte dann ein Feuer mit starker Rauchentwicklung lokalisiert werden. Sofort wurden drei Atemschutztrupps zur Erkundung von Zugängen, zur Brandbekämpfung und zur Kontrolle der anliegenden Treppenräume eingesetzt. Das Feuer war in einem Mieterkeller mit rund 40 Kellerverschlägen ausgebrochen, konnte unter der Vornahme von einem Strahlrohr jedoch zügig unter Kontrolle gebracht werden. Der Brandrauch breitete sich in große Bereiche des Geschosses aus. Erschwerend kam hinzu, dass im Brandraum keine Fenster vorhanden waren, durch die Rauch und Wärme abziehen konnten. So musste sehr aufwendig mit speziellen Belüftungsgeräten der Rauch aus dem betroffenen Bereich über mehrere Stunden herausgesogen werden. Die hierfür eingesetzten Trupps von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr mussten dafür regelmäßig ausgetauscht werden.

In einem besonders mit Brandrauch und Ruß kontaminierten Flur mussten die Bewohner ihre Wohnungen verlassen. Alle kamen für die Nacht bei Bekannten unter. Das städtische Sozialamt unterstützte bei den Maßnahmen.

Der Brandort wurde von der Polizei versiegelt und zur Brandursachenermittlung der Kriminalpolizei übergeben.

Die letzten Einsatzkräfte verließen um 2:20 Uhr am Morgen die Einsatzstelle.

Im Einsatz beteiligt waren der Führungsdienst, ein Gerätewagen Logistik und der Abrollbehälter Atemschutz der Feuerwache 1, ein Löschfahrzeug und der Gerätewagen Tierrettung der Feuerwache 2, die Löscheinheit, zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen von der Feuerwache 3 sowie die Löscheinheiten Bad Godesberg und Lannesdorf der Freiwilligen Feuerwehr Bonn.

Die verwaiste Feuerwache 3 wurde durch die Löscheinheit Kessenich der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Im Zeitraum der Wachbesetzung wurde die Einheit zusammen mit dem Führungsdienst und der Löscheinheit der Feuerwache 1 zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Stadtteil Gronau alarmiert.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Führungsdienst

Frank Frenser

Telefon: +49 228 7170

www.bonn.de/@feuerwehr-und-rettungsdienst

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell