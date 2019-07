Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines Kinderwagens (25-0107)

Speyer (ots)

29.06.2019, 07:00 - 09:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Morgen des 29.06. einen im Flur (Erdgeschoss) eines Mehrfamilienhauses in der Korngasse abgestellten neuwertigen Kinderwagen Cybex Buggy einer Anwohnerin (Wert ca. 300EUR). In den Flur gelangten die Täter vermutlich über die zur Tatzeit zum Lüften geöffnete Hauseingangstür. Derzeit bestehen keinerlei Täterhinweise. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

