Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190403 - 371 Frankfurt-Innenstadt: 33-Jähriger verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 2. April 2019, gegen 20.10 Uhr, befand sich ein 33-jähriger Obdachloser An der Hauptwache, auf dem Plateau, in der Nähe der Katharinenkirche. Dort geriet er in eine verbale Auseinandersetzung mit einem ihm Unbekannten. Dieser zerschlug plötzlich eine Glasflasche und stach mit dem Flaschenhals in Richtung des 33-Jährigen. Dieser wurde dabei leicht am Hals verletzt. Der Unbekannte riss dem Geschädigten die Kette vom Hals, die daraufhin in mehrere Teile zerfiel und auf dem Boden landete. Nun wollte der Geschädigte auf den Täter losgehen, was durch einen Mitarbeiter der Stadtpolizei unterbunden wurde. Diese Gelegenheit nutzte der Täter zur Flucht. Schließlich wurde der Geschädigte durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Täterbeschreibung:

Etwa 20 Jahre alt, normale Statur, südosteuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet mit einem Trainingsanzug.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell