POL-F: 190402 - 368 Frankfurt-Seckbach: Geschwister horten Drogen in Gartenhütte (Foto beachten)

POL-F: 190402 - 368 Frankfurt-Seckbach: Geschwister horten Drogen in Gartenhütte

Frankfurt

(ka) Gestern Abend fanden Polizisten in einer Hütte eines Kleingartenvereins im Wallfahrtsweg eine große Menge Drogen. Die Pächter sind zwei 40 und 38 Jahre alte Geschwister.

Die Polizeibeamten machten sich gegen 20.00 Uhr auf den Weg zu besagter Gartenhütte, um dort einen Haftbefehl gegen einen 40-Jährigen zu vollstrecken. Vorherige Ermittlungen hatten ergeben, dass er sich dort aufhält. Als er die Beamten entdeckte, versuchte der Mann zu flüchten, wurde aber von den Polizisten gestellt und festgenommen. Sowohl in seinen Taschen, als auch der Gartenhütte fanden die Polizeibeamten größere Mengen Drogen und stellten insgesamt über 360 Gramm Amphetamine, knapp 165 Gramm Haschisch, 162 Gramm Marihuana, etwa sieben Gramm Ecstasy, neun Mal LSD, diverse rauschgiftverdächtige Flüssigkeiten und Pulver und zwei Cannabispflanzen sicher. Außerdem lagen in der Hütte mehrere Messer und Waffen, worunter sich ein verbotenes Butterflymesser befand.

In der Gartenhütte hielt sich auch die 38-jährige Schwester des 40-Jährigen auf. Die Beamten nahmen die Geschwister fest und beantragten einen Durchsuchungsbeschluss für die gemeinsame Wohnung. Auch dort wurden sie fündig: 30 Gramm Marihuana, 14 Gramm Haschisch und knapp neun Gramm Amphetamine hatten die beiden in ihrer Wohnung aufbewahrt.

Die 38-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihr Bruder wurde aufgrund seines Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

