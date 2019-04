Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190402 - 367 Frankfurt-Höchst: Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 23. März 2019, gegen 13.15 Uhr, befand sich ein 59-jähriger Frankfurter auf dem Höchster Markt. Dort fiel ihm der Fahrradschlüssel zu Boden, den er wieder aufheben wollte. In diesem Moment sah er sich einem mittelgroßen, schwarzen Hund gegenüber, der ihm in die Nase biss und sofort wieder verschwand.

Der 59-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Ein Stück der Nasenspitze fehlt.

Bislang ist unbekannt, um welchen Hund es sich handelte, bzw. wer der Eigentümer des Tieres ist. Da der Höchster Markt zu diesem Zeitpunkt sehr belebt war, muss es Zeugen für den Vorfall gegeben haben.

Personen, die Angaben zu dem Tier oder dessen Halter machen können, werden gebeten, sich mit dem 17. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11700 in Verbindung zu setzen.

