Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190401 - 364 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Trickdiebe haben es auf Geldbeutel abgesehen

Frankfurt (ots)

(em) Am gestrigen Sonntag (31.03.2019) haben in den frühen Morgenstunden Trickdiebe in der Kaiserstraße ihr Unwesen getrieben und einem 43-Jährigen die Geldbörse entwendet.

Gegen 04.30 Uhr sprachen zwei unbekannte Männer den 43-Jährigen in der Kaiserstraße an. Sie baten ihn um Geld. Als er ihrer Bitte nicht nachkam, zogen sie von dannen; und mit ihnen sein Portemonnaie. Mutmaßlich hat ein dritter Täter während des Gespräches einen unaufmerksamen Moment genutzt und dem Opfer die Geldbörse aus der hinteren Hosentasche entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52499 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

