Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190401 - 363 Frankfurt-Ostend: Jugendliche bedroht und ausgeraubt

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (31.03.2019) haben zwei junge Täter zwei Jugendliche bedroht und ihnen Bargeld entwendet. Die Frankfurter Polizei konnte aufgrund umfangreicher Fahndungsmaßnahmen zwei Tatverdächtige festnehmen.

Gegen 16.10 Uhr saß ein 14-Jähriger mit einer 16-jährigen Freundin in der Nähe der Osthafenbrücke auf einer Wiese und genoss das Wetter. Plötzlich tauchte eine Gruppe von fünf Personen auf und umstellte die beiden. Während drei von ihnen wieder von dannen zogen, blieben zwei der Jugendlichen stehen und bedrohten den 14-Jährigen und die 16-Jährige. Einer der Täter schubste den 14-Jährigen plötzlich. Dieser setzte sich zu Wehr, so dass es schließlich zu einem Gerangel kam. Im Zuge dessen stürzte das Opfer zu Boden. Dies nutzte einer der beiden Täter und trat dem Jugendlichen in den Bauch. Doch damit nicht genug: Anschließend bedrohten sie die beiden Freunde mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Als der 14-Jährige den beiden insgesamt 20 Euro aushändigte, ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht über die Franziusstraße in Richtung Schmickstraße.

Die alarmierte Polizei führte sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch; mit Erfolg. Während eine Streife in der Lindleystraße einen 15-jährigen Tatverdächtigen aufgriff, nahm eine weitere Streife einen 16-Jährigen in der Hanauer Landstraße fest.

Bei dem 15-Jährigen konnten die Beamten zwei 5-Euro-Scheine in der Unterhose auffinden. Zehn Euro fanden die Polizisten in den Hosentaschen des 16-Jährigen. Doch damit nicht genug: Der Jüngere der beiden hatte ein Smartphone bei sich, welches zur Fahndung ausgeschrieben war. Dieses wurde beschlagnahmt.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden mutmaßlichen Täter wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

