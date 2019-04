Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190401 - 360 Frankfurt-Bornheim: Einbruch in Pkw-Werkstatt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 30. März 2019, vermutlich in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Pkw-Werkstatt in der Dortelweiler Straße ein. Der oder die Täter überkletterten die Umfriedung des Grundstückes und öffneten gewaltsam das Werkstatttor. Danach entwendeten sie einen Schlagschrauber der Marke Hazet sowie ein Startergerät der Marke Kunzer. Der Wert der Gegenstände beziffert sich auf mehrere hundert EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell