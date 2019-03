Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190331 - 357 Frankfurt-Frankfurter Berg: Trunkenheitsfahrt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 30. März 2019, gegen 23.45 Uhr, war eine 49-jährige Frankfurterin mit ihrem Wagen unterwegs im Weißdornweg. Zu einem dort geparkten Opel Corsa hielt die Frau zu wenig Abstand und beschädigte das Auto mit ihrem Außenspiegel.

Zunächst flüchtete die Frau vermutlich wegen ihrer Alkoholisierung zu ihrem Mann nach Hause und berichtete dort von dem Vorfall. Zusammen kam man zu der Erkenntnis, dass dies das falsche Verhalten sei und begab sich nun mit dem Wagen zurück zum Unfallort.

Dort traf man bereits auf die aufnehmenden Polizeibeamten, die die Rückkehr der Fahrerin positiv bewerteten. Das jedoch auch ihr 48-jähriger Mann, der den Wagen zurück zum Unfallort gefahren hatte, alkoholisiert war, erstaunte die Beamten sehr.

Nun muss gegen beide wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt werden. Zumindest bedauerte das Paar sein Verhalten und gelobte für die Zukunft Besserung.

