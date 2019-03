Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190331 - 355 Frankfurt-Seckbach: Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 29. März 2019, ab ca. 23.50 Uhr, verließ eine Gruppe von Männern lautstark grölend zu Fuß den Lohrberg in Richtung Seckbach.Dabei wurden aus dieser Gruppe heraus wahllos dort geparkte Pkw in unterschiedlicher Weise beschädigt.

Teilweise wurden Außenspiegel abgetreten, teilweise Scheiben eingeworfen etc. Zuletzt festgestellt wurde die Gruppe im Huthpark. Von dort aus gelang es den Männern, in unbekannter Richtung zu flüchten. Trotz starker Kräfte gelang es nicht mehr, jemanden aus der Gruppe anzutreffen. Beschädigt wurden nach jetzigen Kenntnisstand 15 Pkw. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder zu den Tätern geben können, sich mit dem 6. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell