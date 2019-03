Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190329 - 353 Frankfurt-Ostend: 48-Jährige verletzt Mitbewohnerin mit Messer

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern Abend stach eine Frau in einer Übernachtungsstätte in der Ostparkstraße auf eine 37-Jährige ein. Polizeibeamte nahmen die 48-Jährige nach der Tat fest.

Gegen 21.45 Uhr eskalierte der Streit zwischen den zwei Frauen. Warum sie sich ursprünglich in die Haare bekamen ist aktuell nicht bekannt. Die 48-Jährige ging auf ihre 37-jährige Mitbewohnerin los und verletzte sie dabei mit einem Küchenmesser am Bein und den Armen. Die 37-Jährige wurde sofort in ein Krankenhaus verbracht, glücklicherweise blieb es bei oberflächlichen Verletzungen.

Die herbeigeeilten Polizeibeamten nahmen die 48-Jährige am Tatort fest und brachten sie in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell