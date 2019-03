Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190329 - 350 Frankfurt Ostend: Geklärter Diebstahl eines E-Bike

Frankfurt (ots)

(me) Am 28. März 2019, gegen 13.00 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in der Passage des Ostbahnhofes einen Mann dabei, wie dieser mit einem E-Bike auf der Schulter in Richtung einer nahgelegenen Baustelle ging.

Erstaunt über diese sportliche Leistung, stellte der Zeuge bei näherem Hinsehen fest, dass das E-Bike noch mit einem Schloss gesichert war. Umso misstrauischer wurde der Zeuge als er sah, dass einige Bauarbeiter dem Fahrradträger im Zuge einer angeregten Diskussion schließlich einen Winkelschleifer zur unkonventionellen Öffnung des Fahrradschlosses überließen. Im Anschluss setzte der neue Fahrradbesitzer seine Tour, diesmal auf dem Rad, in Richtung Ostpark fort. Der Zeuge machte geistesgegenwärtig ein Foto des Radsportlers und verständigte die Polizei.

Im Zuge der sofortigen Fahndung konnte eine Person, die der Beschreibung des handwerklich begabten Fahrraddiebes entsprach, nach ca. 1 ½ Stunden auf der Hanauer Landstraße, mit einem weiteren Begleiter, durch Beamte des 5. Polizeirevieres festgestellt und zwecks Identitätsfeststellung zum Revier gebracht werden. Anhand des Beweisfotos mit dem Tatverdacht konfrontiert, räumte der Täter den Diebstahl letztendlich ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell