Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190329 - 349 Frankfurt-Westend: Motorrad entwendet

Frankfurt (ots)

(ne) Eine Honda XRV750 Africa Twin mit Frankfurter Kennzeichen ist im Laufe des gestrigen Tages aus der Mainzer Landstraße entwendet worden.

Das Zweirad stand mit einem Lenkerschloss gesichert auf dem Gehweg. Erst abends um 22.00 Uhr bemerkte der Besitzer das Fehlen seines grün-schwarzen Motorrades. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

