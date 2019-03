Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190329 - 347 Frankfurt-Unterliederbach: - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtiger stellt sich Polizei - (Nachtrag zu den Meldungen 181023 - 1009 und 190327 - 338)

Frankfurt (ots)

(ka) Wie bereits bekannt, veröffentlichte die Frankfurter Polizei am Mittwoch eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem Mann, der im Verdacht steht, an dem Diebstahl von 20.000 EUR am 22. Oktober 2018 in der Königsteiner Straße beteiligt gewesen zu sein.

Der Tatverdächtige, ein 21-Jähriger aus Groß-Gerau, meldete sich kurz nach der Veröffentlichung der Fahnung bei der Kriminalpolizei. Gestern konnten die Beamten die Angaben zu seiner Person überprüfen und bestätigen, es handelt sich bei dem 21-Jährigen tatsächlich um den Gesuchten.

Die genaue Tatbeteiligung des Verdächtigen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

