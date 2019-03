Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190328 -344 Frankfurt Rödelheim: Straßenraub

Frankfurt (ots)

(me) Am 27.03.2019, gegen 23.00 Uhr, kam es in der Eschborner Landstraße zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 45-jährigen Frankfurterin.

Die Frau war auf dem Weg vom Rödelheimer Bahnhof in Richtung Eschborner Landstraße, als sie von einem Unbekannten von hinten geschubst wurde. Die Frau drehte sich darauf um und wurde nun erneut so heftig geschubst, dass sie stürzte. Der Räuber entriss der am Boden liegenden Frau die Handtasche und flüchtete. Eine sofort durchgeführte Fahndung verlief jedoch ergebnislos.

Der Täter wird als 165 cm groß beschrieben, ca. 30 Jahre alt, mit kräftiger Statur, dunkler Hautfarbe und nordafrikanischer Erscheinung. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell