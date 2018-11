POL-RT: Verkehrsunfälle; Feuerlöscher gegen Pkw geschleudert; Einbruch in Vereinsheim

Reutlingen (ots) - Nürtingen (ES): Fahrradfahrerin übersehen

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Wendlinger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw gekommen. Ein 40-jähriger VW-Fahrer wollte gegen 8.15 Uhr auf Höhe der Einmündung Im Wiesengrund wenden und bog dazu nach links ab. Bei diesem Manöver übersah er eine entgegenkommende Fahrradfahrerin, die längs der Wendlinger Straße auf dem Gehweg in Richtung B 313 fuhr. Die 55-jährige Radlerin, die ohne Helm unterwegs gewesen war, prallte gegen den VW und zog sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (vr)

Filderstadt (ES): Feuerlöscher gegen Pkw geschleudert

Zu einem außergewöhnlichen Schadensereignis ist die Polizei am Donnerstagvormittag nach Bonlanden gerufen worden. Eine Bewohnerin der Hornbergstraße hatte einen Feuerlöscher mit ABC Pulver illegal im Hausmüll entsorgt. Nach dem Entleeren der Restmülltonne kam es gegen 9.30 Uhr im Müllfahrzeug beim Pressen der Müllladung zu einer schlagartigen Entleerung des Feuerlöschers. Hierdurch wurde er aus dem Müllwagen heraus gegen einen geparkten Fiat geschleudert. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die hinter dem Müllfahrzeug tätigen Arbeiter wurden nur aufgrund glücklicher Umstände nicht verletzt. Der Arbeitsbereich Gewerbe/Umwelt hat die Ermittlungen übernommen und ein Strafverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet. (ms)

Rottenburg (TÜ): In Vereinsheim eingebrochen

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein Einbrecher in einem Vereinsheim im Stadtteil Bad Niedernau angerichtet. In der Zeit zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, warf der Unbekannte mit einem Stein die Verglasung einer Terrassentür an dem Gebäude in der Bachstraße ein. Zuvor hatte er vergeblich versucht, die Tür aufzuhebeln. Im Gastraum wurden mehrere verschlossene Schränke aufgerissen und durchsucht. Weiterhin sind in der Küche einige Schränke und Schubladen durchwühlt worden. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Bodelshausen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Lehrstraße/Birkenweg zugetragen hat. Eine 28-Jährige war kurz nach acht Uhr mit ihrem VW Touran, aus dem Birkenweg kommend, in Richtung Hölderlinstraße unterwegs. Beim Passieren der Kreuzung übersah sie einen vorfahrtsberechtigten, 66-jährigen Mercedes A-Klasse-Fahrer, der in Richtung Dorfmitte fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Die A-Klasse wurde dabei derart beschädigt, dass sie im Anschluss abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand. (vr)

Gomaringen (TÜ): Kind nach Kollision mit Pkw verletzt

Ein sechsjähriger Junge ist am Donnerstagmittag, gegen zwölf Uhr, in Gomaringen von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der Schießmauerstraße. Der 63 Jahre alte Mercedes-Fahrer fuhr in Richtung Tübinger Straße an mehreren geparkten Fahrzeugen und einem am Fahrbahnrand abgestellten Traktorgespann vorbei. Als der Mercedesfahrer das Gespann passierte, lief der Sechsjährige hinter dem Traktor hervor auf die Straße. Trotz einer sofortigen Vollbremsung und dem Versuch, nach links auszuweichen, konnte der Fahrer des Pkw einen Zusammenprall mit dem Kind nicht vermeiden. Der Junge wurde hierbei zu Boden geschleudert, konnte jedoch selbständig wieder aufstehen. Mit Verletzungen unklaren Ausmaßes wurde der Bub vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. (jw)

