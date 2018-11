POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brennender Müllcontainer

Reutlingen (ots) - Fahrradfahrer von Pkw erfasst

Auf der Pestalozzistraße ist es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt worden ist. Der 16-jährige Radler war gegen 15 Uhr auf dem Radweg vom Laura-Schradin-Weg kommend in Richtung Pestalozzistraße unterwegs. Als er gerade die Pestalozzistraße überqueren wollte, war seine Sicht nach links wegen eines am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Klein-Lkw eingeschränkt. Der Jugendliche setzte seine Fahrt dennoch fort, wodurch er von der Fahrzeugfront eines von links kommenden Subaru Legacy eines 51-Jährigen erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der 16-Jährige wurde dabei leicht verletzt, einen Rettungsdienst benötigte er jedoch nicht. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden von ungefähr 200 Euro. (vr)

Bad Urach (RT): Drei beschädigte Pkw nach Auffahrunfall

Eine kurze Unaufmerksamkeit eines 27-jährigen Audi-Lenkers hat am Dienstagmorgen zu einem Auffahrunfall mit drei beschädigten Pkw geführt. Der Mann war kurz nach 8.30 Uhr auf der B 28 in Richtung Metzingen unterwegs und fuhr auf Höhe Bleiche auf den stehenden Mercedes eines Gleichaltrigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls stieß der Mercedes noch mit dem VW eines 49-Jährigen zusammen. Den Blechschaden an den drei Wagen beziffert die Polizei mir zirka 15.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Brennender Müllcontainer

Wegen eines brennenden Müllcontainers sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend, kurz nach 19.45 Uhr, zu einer Wohnanlage in der Wäldenbronner Straße ausgerückt. Anwohner hatten den Brand des im Bereich der Müllentsorgungsstation des Mehrfamilienhauses stehenden Containers entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, die den überwiegend mit Papier gefüllten Container löschte. Andere Container oder Gegenstände wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. (ak)

Esslingen (ES): Hoher Schaden bei Wildunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ist am Mercedes eines 52-Jährigen am Dienstagabend bei einem Wildunfall entstanden. Der Mann befuhr um 19.30 Uhr die L 1150 zwischen Rotem Kreuz und Weißem Stein, als ihm ein Wildschwein vor das Auto lief. Der Fahrer hatte keine Chance, einen Aufprall zu verhindern. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (ms)

Kirchheim unter Teck (ES): Auffahrunfall

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Zementstraße zugetragen hat. Gegen 17 Uhr fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Volvo 850 infolge Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden VW Golf Sportsvan einer 69-Jährigen auf. Die beiden Frauen wurden im Anschluss vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Klinikum gebracht. Der stark beschädigte Volvo musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. (vr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

Ein Unbekannter ist am Dienstagabend, zwischen 17.45 Uhr und 21.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Reuteweg eingebrochen. Der unbekannte Täter hebelte ein Fenster auf und gelangte so in die Räumlichkeiten. Er durchwühlte diverse Schubladen und Schränke des mehrstöckigen Wohnhauses. Auf der Suche nach Stehlenswertem nahm der Einbrecher Schmuck von noch nicht bekanntem Wert an sich. Auch die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (vr)

Filderstadt (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Totalschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro ist am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall entstanden. Eine 40-Jährige war um 11.50 Uhr mit ihrem Peugeot von der B 27 kommend auf die B 312 in Richtung Reutlingen abgefahren. Kurz nach der Unterführung der B 27 verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und blieb nach etwa 50 Metern im Grünstreifen stehen. Das Auto musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. (ms)

Ostfildern (ES): In Wochenendhaus eingebrochen

In ein Wochenendhaus und einen danebenstehenden Schuppen ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Über einen niedergedrückten Maschendrahtzaun gelangte der bislang unbekannte Täter zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Dienstag, 14.30 Uhr, auf das Gartengrundstück im Gewann Mutzenreis. An dem Schuppen schlug er ein Fenster ein. In das Wochenendhaus drang er gewaltsam über die Tür ein und durchsuchte mehrere Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen nach wurden ein Essbesteck, mehrere Flaschen Alkoholika sowie Softdrinks und ein großer Eimer mit Gartenwerkzeug im Gesamtwert von etwa 600 Euro entwendet. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf zirka 300 Euro. (ms)

Ostfildern (ES): Fußgängerin angefahren

Eine Fußgängerin ist am Dienstagvormittag, gegen 11.25 Uhr, in Ostfildern von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Eine 66-jährige Autofahrerin bog mit ihrem Toyota Corola von der Liststraße her kommend nach links auf die Plieninger Straße ab. Zeitgleich überquerte an der dortigen Fußgängerampel eine 65 Jahre alte Frau die Fahrbahn. Als die Autofahrerin dies erkannte, bremste sie zwar, kam jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand und erfasste die Fußgängerin. Die 65-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Am Pkw war kein Schaden entstanden. (jw)

Bissingen/Teck (ES): Böschung hinunter gerollt

Gesundheitliche Probleme dürften der Auslöser für einen Verkehrsunfall auf der K 1250 gewesen sein, bei dem am Dienstagnachmittag ein Pkw zunächst mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert und anschließend eine Böschung hinunter gerollt ist. Kurz vor 17 Uhr fiel einem 60-jährigen Audi-Fahrer, der die Ochsenwanger Steige talwärts befuhr, ein auf seiner Spur stehender Toyota auf. Beim Vorbeifahren erkannten der 60-Jährige und seine Mitfahrer hinter dem Steuer des Pkw einen Mann und vermuteten bei diesem eine gesundheitliche Notlage. Um Hilfe zu leisten, hielt der Audi-Fahrer an. Auf der stark abschüssigen Steige rollte der Toyota plötzlich los und prallte ins Heck des Audi. Nach dem Anstoß fuhr der Toyota weiter zum linken Straßenrand und anschließend zirka 30 Meter eine Böschung hinunter. Dort stieß er schließlich frontal mit einem Baum zusammen, blieb aber unverletzt. Eigenen Angaben zufolge war dem 35-jährigen Fahrer des Toyota bei der Fahrt plötzlich schwindelig geworden, worauf er angehalten und die Handbremse offenbar nicht fest genug angezogen hatte. Der Mann wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, das er später wieder verlassen konnte. Sein Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen aus der Böschung gezogen und abtransportiert. Der Blechschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 8.000 Euro. (mr)

