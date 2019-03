Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190328 - 342 Frankfurt-Bockenheim: Rollerdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Samstag, den 23. März 2019, 20.00 Uhr und Dienstag, den 26. März 2019, 22.00 Uhr, einen Motorroller der Marke Piaggio C38.

Zu der genannten Zeit stand das Fahrzeug in dem Hof eines Anwesens in der Rödelheimer Straße. Der dunkelblaue Roller trägt das Versicherungskennzeichen 567 WOI und ist mit einem Topcase ausgerüstet. Unter der Sitzbank befanden sich zwei Helme.

Hinweise zum Verbleib des Motorrollers bitte an jede Polizeidienststelle.

